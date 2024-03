La France annonce avoir abattu quatre drones houthis au large du Yémen

L'armée française rapporte avoir abattu quatre drones lancés par les rebelles yéménites houthis. Ils ont été détectés par une frégate dans le golfe d'Aden. Onze autres drones ont été abattus ce samedi par la marine américaine.

L'armée française a abattu quatre drones lancés depuis le Yémen par les Houthis dans le golfe d'Aden, zone de l'océan Indien qui sépare l'Afrique de la péninsule arabique, a annoncé l'état-major des armées. Une frégate en patrouille a détecté "quatre drones de combat progressant vers elle en vol tactique" dans la matinée ce samedi, indique-t-il dans un communiqué de presse. "Ces drones ont été détruits en légitime défense par la frégate et des chasseurs français."

L'armée précise que cette défense a "directement contribué à la protection" de cargos et navires de commerce qui se trouvent dans la zone, dont celui sur lequel une frappe a fait deux morts et six blessés mercredi.

15 drones abattus au total

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) rapporte également que onze autres drones tirés par les Houthis ont été abattus par les forces américaines et alliées, soit un total de 15 drones déjoués ce samedi matin, avant l'aube. L'attaque représentait "une menace imminente pour les navires marchands, la marine américaine et les navires de la coalition dans la région", a indiqué le Centcom.

Les Houthis ont revendiqué avoir tiré des missiles sur un navire commercial "américain" et lancé des drones sur des navires de guerre américains. C'est l'une des plus importantes attaques des rebelles yéménites depuis novembre et le début de leur campagne de frappes contre les navires qui transitent par la mer Rouge, en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a quant à lui écrit sur le réseau social X que "37 drones" avaient été tirés.

Les États-Unis avaient annoncé en décembre une initiative de sécurité maritime pour protéger les navires de la mer Rouge. Certains navires commerciaux se sont détournés de cette route depuis le début des attaques houthies, alors que la mer Rouge voit habituellement transiter 12% du commerce mondial.