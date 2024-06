La France a signé un "arrangement de coopération" avec l'Arménie et l'Estonie pour acheter conjointement des canons Caesar. Si aucun chiffre n'a été officiellement annoncé, des sources annoncent 12 canons pour la France et l'Estonie, et 36 pour l'Arménie. La Croatie a également passé une commande auprès de l'entreprise KNDS France.

Une commande groupée pour réduire les coûts. Le ministère français des Armées a annoncé ce mercredi 19 juin avoir signé un "arrangement de coopération cadre pour l’acquisition commune de canons Caesar" avec l'Estonie et l'Arménie. KNDS France a aussi annoncé avoir engrangé des commandes de la Croatie. Le nombre de canons commandés à l'occasion du salon de défense Eurosatory n'a cependant pas été précisé.

Selon une source proche du dossier, l'Estonie en achète 12 exemplaires. La Croatie compte elle aussi en acheter 12, a rapporté jeudi La Tribune, de même que la France, qui formalise ainsi l'acquisition annoncée en janvier de 12 Caesar au profit de Kiev.

Lundi, le ministre des Armées avait de son côté annoncé sur X la "signature d'un contrat pour l'acquisition de canons Caesar" par l'Arménie à l'issue d'un entretien avec son homologue Suren Papikyan. Une commande arménienne qui porte sur 36 canons, a confié une source proche du dossier à l'AFP.

Une cadence de six canons par mois

Le Caesar, mis en lumière dans le conflit en Ukraine, est un camion porteur d'un canon de 155 mm, capable de tirer six obus à 40 kilomètres en moins d'une minute. Il équipe l'armée française depuis 2008. Paris en possède désormais 58 exemplaires après en avoir cédé 18 à l'Ukraine, et en a commandé 109 dans sa version dite "Mark II", à la motorisation plus puissante et à la cabine blindée. Les premières livraisons doivent intervenir en 2026.

Outre l'Ukraine, qui en a elle-même acheté six, ce matériel connait une forte demande. Avant les nouvelles commandes enregistrées par KNDS France cette semaine, 336 exemplaires ont été vendus à l'Arabie saoudite, à la République tchèque, à l'Indonésie, au Maroc, au Danemark (19 canons depuis cédés à Kiev), à la Lituanie et à la Belgique.

En conséquence, KNDS France a augmenté ses cadences de production, livrant désormais six canons par mois, contre "entre un et deux par mois" il y a deux ans, selon le directeur général Nicolas Chamussy. Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. "En 2025, nous serons en capacité de passer à une cadence de 12 pièces d'artillerie par mois", a-t-il assuré, soit autant de Caesar, à condition qu'Arquus et Tatra, qui fabriquent la plateforme roulante qui porte la pièce, suivent le rythme.