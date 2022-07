La France déroule le tapis rouge à MBZ, le président des Émirats, en visite à Paris ce lundi

Leur entretien doit renforcer les liens déjà "forts" entre Paris et Abou Dabi. Ce lundi 18 juillet, Emmanuel Macron déroulera le tapis rouge dans la capitale pour son homologue des Émirats arabes unis, Mohamed ben Zayed (MBZ), qui effectue sa première visite à l'étranger depuis son élection en mai 2022. Et ce n'est pas un moindre événement : la dernière venue d'un chef émirati dans l'Hexagone remonte à 1991, durant le second septennat de François Mitterrand.