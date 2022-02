La France doit accélérer sa préparation pour affronter un conflit majeur, prévient un rapport parlementaire

Face à des puissances comme la Chine, la Russie ou la Turquie, qui se réarment tout en déployant des actions d'influence plus ou moins revendiquées, "la hausse de l’effort de défense doit être poursuivie et accentuée", estiment les deux rapporteurs. Le respect des "marches" (hausses budgétaires annuelles, NDLR) à trois milliards prévus par la Loi de programmation militaire (LPM) "est un minimum et l'effort devra se poursuivre au-delà de 2025" afin de gagner en réactivité, en inter-opérabilité avec les alliés et en "capacité à durer".

Dans ce rapport, les députés préconisent notamment un "effort financier immédiat" pour la reconstitution des stocks de munitions. "Il nous manque 6 à 7 milliards d'euros pour remettre les stocks français de munitions à niveau", a expliqué Jean-Louis Thiériot à l'Association des journalistes de défense (AJD) en avertissant par ailleurs que dans "le cas de munitions complexes, comme les missiles Scalp, le délai entre commande et livraison est de 36 mois".

Sur le plan capacitaire, le rapport suggère entre autres d'augmenter le format de l'aviation de chasse à 215 appareils (contre une cible actuelle de 185 à l'horizon 2030 pour l'armée de l'Air), de porter "dès que possible" le nombre de frégates de premier rang à 18 contre 15 prévues et de développer la robotisation dans les forces terrestres.