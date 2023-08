La France et le Mali suspendent la délivrance de visas, en plein regain de tensions

La France et le Mali ont suspendu la délivrance de visas aux ressortissants de l'autre pays par leurs services consulaires respectifs à Bamako et à Paris, a-t-on appris ce jeudi 10 août de sources diplomatiques. La France a d'abord suspendu en début de semaine la délivrance de ces visas, et Bamako l'a imitée "en application de la réciprocité".