La France ne livre-t-elle que "2% des armes" en Ukraine ? Ce qu'en dit le ministère des Armées

Un chiffre corroboré par celui du Kiel Institute, qui propose un suivi en direct des données publiques sur le "soutien à l'Ukraine". Sur les 15,8 milliards d'euros d'armes et équipements promis entre le 24 janvier et le 3 août 2022, les engagements de la France ne représentent "que" 0,23 milliard d'euros. Soit 1,46% du total. À noter que Paris fait partie des pays qui respectent leurs engagements. La totalité des armes annoncées ont été effectivement livrées, toujours d'après le Kiel Institute. Ce qui n'est pas forcément le cas du Royaume-Uni et des États-Unis, qui ont délivré respectivement 67% et un peu moins d'un quart des aides militaires promises.