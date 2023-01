La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie

Nouvelle série de rapatriements d'enfants et de femmes qui avaient rejoint les territoires contrôlés par l'organisation terroriste État islamique. Ce mardi 24 janvier, la France a procédé au rapatriement de 15 femmes et 32 enfants, jusqu'alors détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Les mineurs ont été remis aux services chargés de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social", a précisé le Quai d'Orsay, qui a piloté cette opération. Quant aux adultes, "ils ont été remis aux autorités judiciaires compétentes".