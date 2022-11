La France, pays "colonialiste" qui "exploite l'Afrique" ? Les accusations trompeuses de Meloni

Sauf que l'intégralité de son raisonnement est trompeur. À commencer par l'idée d'une "monnaie coloniale". Effectivement, le franc CFA est un héritage du passé colonial de la France. Créé en 1945 après la signature des accords de Bretton Woods, il est littéralement le franc des "Colonies Françaises d'Afrique". Depuis 1960, cette abréviation signifie cependant "Communauté Financière Africaine". Une histoire qui alimente les fantasmes. Comme le relevait en septembre 2020 un rapport sénatorial sur la question, "le contexte de création des francs CFA et son effet sur les imaginaires collectifs perdurent encore aujourd'hui et affectent fortement la manière de percevoir la coopération monétaire avec la France". Mais en réalité, le franc CFA est aujourd'hui émis par deux banques centrales complètement indépendantes. La BCEAO pour l'Afrique de l'Ouest – où seuls deux représentants français siègent, sans droit de véto - et la BEAC pour l'Afrique centrale, qui n'a plus de représentants français depuis 2019.

Alors, quel est désormais le rapport entre cette monnaie et la France ? Comme le précise le site de la Banque de France, ce système repose actuellement sur deux piliers. Premièrement, un taux de change fixe entre le franc CFA et l'Euro. Deuxièmement, les 14 pays membres ont la garantie "inconditionnelle et illimitée" du Trésor français, qui s'engage à financer les banques centrales "en cas d'épuisement des réserves de change".