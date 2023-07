La France sur le podium des passeports les plus avantageux au monde

À l'inverse, les trois passeports les plus faibles au monde sont respectivement délivrés par l'Afghanistan (27 pays accessibles sans visa), l'Irak (29 pays) et la Syrie (30 pays). Selon Henley & Partners, la société en charge de la mise à jour de ce classement, "l'écart de mobilité globale entre les pays situés en haut et en bas de l'indice est aujourd'hui plus important qu'il ne l'a jamais été", puisque les détenteurs d'un passeport délivré par "Singapour, en tête du classement, peuvent accéder à 165 destinations de plus sans visa que l'Afghanistan". L'entreprise note tout de même qu'au cours des 18 ans d'existence de ce classement, "la tendance générale a été à une plus grande liberté de voyage dans le monde".