La future "armée européenne" mène un exercice militaire d'envergure en Espagne

Selon un tweet de la Marine nationale, la France a notamment envoyé en Espagne un porte-hélicoptères amphibie PHA Tonnerre et un CMT Croix du Sud, soit un chasseur de mines.

"Il est très important d'avancer vers la création de notre capacité de déploiement rapide" et "aujourd'hui, nous la testons en conditions réelles", a expliqué Josep Borrell, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères. "Nous devons être prêts à agir pour protéger nos citoyens et contribuer à la stabilité mondiale (...) Et pour cela, nous devons nous entraîner ensemble", a-t-il ajouté.

L'Union européenne a approuvé l'an dernier, après le début de la guerre en Ukraine, la constitution d'une force de réaction rapide de 5000 hommes afin d'être en mesure de mener seule des interventions d'ici 2025.