La Géorgie dépose sa candidature pour intégrer l'Union européenne

L'invasion russe en Ukraine commencée il y a une semaine a suscité une forte inquiétude en Géorgie. Et pour cause, elle aussi est issue de l'Union soviétique et est considérée par la Russie comme faisant partie de sa zone d'influence. En 2008, une intervention armée russe en Géorgie s'était déjà soldée par la perte de deux territoires séparatistes prorusses.

Entrer dans l'Union européenne est un objectif inscrit dans la Constitution du pays. Son gouvernement avait initialement émis l'intention de présenter sa candidature en 2024, avant de saisir l'opportunité d'en faire la demande dès maintenant.