Le ministère de la Culture grec a annoncé ce mercredi 12 juin la fermeture du site archéologique entre 12h et 17h en raison de la canicule. Des températures extrêmes, pouvant attendre 43°C, sont attendues ce mercredi et jeudi. Le risque d’incendie s’intensifie dans la région de l’Attique.

La Grèce continue de battre tous les records climatiques. Après avoir traversé l’hiver le plus chaud jamais enregistré par les services météorologiques nationaux, elle entame sa saison de vagues de chaleur. Et c’est le secteur du tourisme qui est pénalisé en premier : la mythique Acropole d’Athènes, site le plus visité du pays, ferme ses portes au public mercredi 12 juin pour cinq heures. "Le ministère de la Culture informe qu'aujourd'hui, le site archéologique de l'Acropole sera fermé de 12H00 à 17H00 locales" (09H00 GMT à 14H00 GMT), avait indiqué auparavant ce ministère alors que des températures pouvant atteindre 43°C sont attendues pour la première canicule de l'année.

Nichée sur un plateau rocheux en calcaire, la citadelle et sanctuaire religieux antique, attire une foule de touristes chaque année. Pourtant, le site détenteur des lauriers de l’Unesco, pourrait encore voir cette mesure s’appliquer dans les prochains jours.

Abonnée aux canicules, la Grèce subit des températures inhabituelles depuis onze mois. L’hiver 2023-2024 était déjà le plus chaud jamais enregistré par les services météorologiques nationaux. Et l'été s’annonce difficile : les températures devraient largement dépasser les 40°C dans des nombreuses régions du pays.

À Athènes, ville densément peuplée et à la circulation automobile intense, le thermomètre voit rouge avec 40°C attendus mercredi et 42°C jeudi. Dans la nuit de mardi à mercredi, vers minuit, il faisait 30°C dans le centre de la capitale grecque, selon les services météorologiques.

Des écoles fermées et télétravail recommandé

Le ministère de la Crise climatique et de la Protection civile a par ailleurs averti mardi d'un risque d'incendie "très élevé", notamment dans la région de l'Attique qui entoure la capitale grecque.

Dans plusieurs régions, les écoles resteront également fermées mercredi et jeudi, notamment à Athènes, tandis que le ministère du Travail a recommandé le télétravail aux employés du secteur public. Une salle climatisée est également ouverte dans la station de métro Syntagma, en plein centre de la capitale, afin que les Athéniens qui le souhaitent puissent se rafraîchir, selon la régie des transports urbains.

Ce n'est pas la première fois que le célèbre site est contraint de fermer en raison des chaleurs caniculaires : en juillet 2023, les visiteurs se sont vus refuser l'entrée lors d'un épisode caniculaire de deux semaines, inédit dans sa durée. La Grèce avait alors été frappée par des incendies ravageurs qui ont détruit près de 175.000 hectares durant l'été 2023.

Si les transports et le tourisme en masse sont pointés du doigt pour leur participation dans le réchauffement climatique, les globetrotters ne se découragent pas au moment de réserver un séjour en Grèce. L'Acropole d'Athènes a enregistré l'an dernier un nombre record de visiteurs : quelque 4 millions de personnes se sont rendues sur les villes antiques, soit une hausse de plus de 31% en un an. Sa fréquentation ne cesse de croître en raison notamment des touristes embarqués à bord de navires de croisière qui font escale au Pirée, le grand port proche de la capitale.