La Grèce noyée sous les eaux : les images avant/après les inondations

Dans un tweet, la société américaine publie un comparatif pour se rendre compte de l’ampleur des dégâts, causés par ces pluies torrentielles. Vu du ciel, un village le 16 septembre 2022 puis un an plus tard, le 9 septembre, juste après la catastrophe. Des rues entières de Palamas sont ainsi laissées à l’abandon et comme effacées du paysage, vues d’en haut. D’après un journaliste de l’AFP sur place, plusieurs maisons restent sous l'eau et les secours continuent de s'activer pour aider les personnes piégées.