La guerre en Ukraine provoque-t-elle un afflux de céréales qui "ruine" les agriculteurs européens ?

En pratique, la Commission européenne souhaite octroyer un soutien de 56,3 millions d'euros à trois pays d'Europe de l'Est. 29,5 millions d'euros à la Pologne, 16,75 millions à la Bulgarie et 10,05 millions à la Roumanie, le tout financé par la réserve de la Politique agricole commune (PAC). Dans le même temps, Bruxelles ouvre la porte à un doublement de ces montants via des aides d'État. Il s'agit, apprend-on, de permettre une compensation des "pertes économiques dues à l'augmentation des importations de céréales et d'oléagineux" venues d'Ukraine, tout en cherchant à "limiter l'impact des déséquilibres du marché". Une telle aide doit désormais être validée par les États membres, à l'occasion d'une réunion fixée au 30 mars.

Pour comprendre les troubles observés sur le marché des céréales, il faut rappeler qu'en mai dernier, l'UE avait suspendu pour un an les droits de douane sur tous les produits importés d'Ukraine. Une décision qui visait à accompagner et soutenir l'économie du pays. Pour les agriculteurs ukrainiens, il s'agissait aussi de faciliter l'exportation des importants stocks de céréales, bloqués dans le pays en raison d'une fermeture de la voie maritime au niveau de la mer Noire. Cette solidarité inter-étatique s'est toutefois traduite au fil des mois par une hausse notable des arrivées de maïs, blé ou encore de graines de tournesol dans les pays frontaliers. Avec, pour conséquence, une déstabilisation des marchés locaux au détriment des agriculteurs.