La guerre en Ukraine entrainerait une "augmentation extraordinaire" des décès de dauphins

Les scientifiques ont toutefois une piste pour expliquer la propagation accrue des dauphins au sud de la mer Noire, et faire le lien avec la guerre en Ukraine : d'après eux, les activités militaires au nord de la mer, et donc au large de l'Ukraine, conduiraient les animaux à fuir vers des eaux plus calmes. Selon la même source, les navires de la marine russe provoqueraient une pollution sonore inhabituelle, poussant les dauphins à l'exil.

Or, pour ces animaux, le son est essentiel. "Le traumatisme acoustique est l'une des possibilités" pour expliquer la fuite des dauphins, poursuit le Dr Bayram Öztürk. Dans l'eau, les navires peuvent utiliser des sonars à basse fréquence, leur permettant de localiser des sous-marins ennemis à distance. "Nous n'avons aucune preuve de ce que les sonars à basse fréquence peuvent causer, car nous n'avons jamais vu autant de navires et autant de bruit pendant une période aussi longue", admet-il. "Mais cela pourrait être la cause de la migration massive [...] vers le sud."