La Hongrie durcit sa loi sur l'avortement, les eurodéputés dénoncent une "autocratie électorale"

"La Hongrie ne peut plus être considérée comme un État démocratique", plaide Gwendoline Delbos-Corfield, estimant que "les choses ont dramatiquement évolué" dans le pays au cours des dernières années. "Si la Hongrie était candidate aujourd'hui pour rentrer dans l’UE ce ne serait pas possible, elle ne remplirait plus les critères d'adhésion, c’est le triste constat du rapport", regrette, de son côté, l’élue (Agir) Fabienne Keller.