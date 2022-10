La Belgique refuse la remise à la France de l'imam Hassan Iquioussen

L'imam, arrêté et incarcéré en Belgique le 30 septembre dernier après un mois de cavale, conteste son extradition vers la France, lui qui est sous le coup d'un mandat d'expulsion depuis le 28 juillet. Au lieu de suivre la procédure de retour vers son pays d'origine, le Maroc, il avait préféré se réfugier en Belgique. Me Cohen a notamment plaidé qu'il risquait "un procès inéquitable" en France, "à cause de l'ampleur de la polémique".