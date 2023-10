La manifestation pro-palestinienne à Paris à 14H30 interdite

"Le rassemblement projeté peut présenter un risque particulier sérieux de violences, à l'encontre d'autres groupes ou des forces de l'ordre et de dégradations de biens", a estimé le juge des référés. Notamment, car à la différence des rassemblements des 19, 22 et 24 octobre 2023, celui-ci est "déambulatoire, et non statique", passant par "les quartiers du Marais et du Sentier où est implantée une communauté juive importante et sont installés notamment des lieux cultuels et culturels juifs", a-t-il relevé dans son communiqué. Il considère par ailleurs que la sécurité publique ne pourrait être garantie, les forces de police étant "fortement mobilisées" en marge de la finale de la Coupe de monde de rugby, "drainant des milliers de supporters" à Paris et dans sa banlieue, selon l'ordonnance.