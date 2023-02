La livraison d'avions de combats à l'Ukraine, un pas de plus vers la "ligne rouge" ?

Avec la récente mise en garde contre Londres, et la tournée européenne de Zelensky, la tension monte encore d'un cran et la distance tenant la "red line" suffisamment loin de plus en plus courte. "Nous considérons qu’il s’agit d’une implication croissante de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine", a déclaré le porte-parole du Kremlin jeudi après-midi. "Et que la frontière entre leur implication directe et indirecte disparaît", a estimé Dmitri Peskov. Des actions qui conduisent, selon lui, à "l’escalade des tensions et qui tendent le conflit", a-t-il poursuivi, ajoutant que ces actions "ne changeront pas le cours du conflit".