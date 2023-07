La Malaisie met fin au Good Vibes Festival 2023 après un baiser entre hommes sur scène

Il n'aura tout bonnement pas lieu. Un festival musical, qui devait se tenir tout ce week-end à Sepang, en Malaisie, a été annulé après le baiser échangé sur scène entre le chanteur et le bassiste du groupe britannique The 1975. Le concert des musiciens, qui entendaient par leur geste dénoncer les lois anti-LGBT+ en vigueur dans le pays, s'est lui-même vu écourté par les autorités. "Je ne vois pas l'intérêt d'inviter The 1975 dans un pays et de nous dire ensuite avec qui nous pouvons avoir des relations sexuelles", a lancé le chanteur Matty Healy, avant d'ajouter que la formation avait envisagé de se retirer de l'évènement.