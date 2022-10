La Mecque, Iran, Indonésie... Avant le mouvement de foule à Séoul, d'autres bousculades meurtrières

Plus récemment, le 1er octobre 2022, un mouvement de foule survient dans un stade de football à Malang (est de l'île de Java), en Indonésie, après que la police a voulu repousser des supporters avec du gaz lacrymogène, provoquant la mort de 133 personnes, dont plus d'une quarantaine d'enfants. De nombreuses victimes, prises de panique, ont été écrasées ou asphyxiées en tentant d'emprunter des portes de sortie fermées ou trop étroites. Six personnes, dont trois policiers, ont été mis en examen et le chef de la police régional transféré. Le stade Kanjuruhan va être démoli.

En Inde, le 13 octobre 2013, une bousculade en marge d'une fête religieuse près d'un temple du district de Datia, dans l'État du Madhya Pradesh (centre), fait au moins 115 morts, piétinés ou noyés, et plus de 110 blessés. Au moment de l'accident, quelque 20.000 personnes se trouvaient sur un pont enjambant la rivière Sindh. Selon les autorités locales, une rumeur sur un possible effondrement du pont percuté par un tracteur a généré un mouvement de foule.