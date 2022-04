La Mecque : un million de pèlerins autorisés cette année, mais sous conditions sanitaires

Ce pèlerinage est l'un des cinq piliers de l'islam. Le hajj doit être accompli par tous les musulmans qui en ont les moyens au moins une fois dans leur vie. Il consiste en une série de rites religieux accomplis pendant cinq jours dans la ville la plus sacrée de l'islam, La Mecque, et dans les régions environnantes de l'ouest de l'Arabie saoudite.

L'accueil du hajj est une question de prestige pour les dirigeants saoudiens, la responsabilité des sites les plus sacrés de l'islam asseyant leur légitimité politique. Avant la pandémie, le pèlerinage était une source de revenus essentielle pour le royaume, rapportant quelque 12 milliards de dollars par an.

Le royaume d'environ 34 millions d'habitants a enregistré plus de 751.000 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie et 9055 décès, selon les données du ministère de la Santé. Début mars, il a annoncé la levée de la plupart des restrictions liées au Covid, notamment la distanciation sociale dans les lieux publics et la quarantaine pour les arrivants vaccinés, tandis que les masques ne sont désormais obligatoires que dans les lieux fermés.