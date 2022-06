La Moldavie, qui souhaite rejoindre l'UE, fixe-t-elle le Smic à moins de 50 euros mensuels ?

Si à l'heure actuelle, les chiffres illustrent une forme de retard de développement de la Moldavie et de l'Ukraine sur le plan économique (sans même prendre en compte l'impact de la guerre), d'aucuns souligneront qu'une adhésion à l'UE n'aurait rien d'immédiat. Il y a quelques semaines, Les Vérificateurs faisaient en effet remarquer que les délais pour parvenir à intégrer l'Union pourraient se révéler très longs, de l'ordre de 10 à 20 ans.

"Juridiquement, il est possible de faire une procédure accélérée. Ça pourrait se faire en l'espace d’un an", estimait l'expert en droit européen Vincent Couronne. "Il faudrait pour cela une unanimité des pays membres et accepter une opération qui nous coûterait très très cher", résumait-il. Pour autant, il lui semblait "assez délicat d'imaginer une procédure d'adhésion qui serait pour ainsi dire à la carte, puisque cela viendrait dénaturer la cohérence du projet européen et ses principes".

En tout état de cause, il paraîtrait plus probable de voir l'Ukraine et la Moldavie suivre un processus d'adhésion traditionnel, profitant des délais inhérents à ces procédures pour faire évoluer leurs économies respectives et tenter de les harmoniser avec celles des États membres.