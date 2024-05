La nouvelle porte-parole de l'Ukraine est... une intelligence artificielle !

L'Ukraine a dévoilé une IA qui va désormais endosser les fonctions de porte-parole. Ce personnage féminin généré par ordinateur va être chargé de lire des textes à l'origine signés par des humains. Il s'agit d'économiser du "temps et des ressources", plaident les autorités ukrainiennes.

C'est une déclaration pour le moins surprenante que vient d'effectuer le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Il a en effet annoncé ce mercredi qu'une porte-parole générée par l'intelligence artificielle (IA) serait désormais chargée de commenter les affaires consulaires. Elle se chargera de lire des textes qui resteront au préalable rédigés par des humains.

"Pour la première fois de l'Histoire, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a créé une personnalité numérique utilisant des technologies d'intelligence artificielle pour commenter officiellement les informations consulaires destinées aux médias", a déclaré l'institution.

Des textes qui restent rédigés par des humains

L'avatar qui a vu le jour a été dénommé Victoria Shi, un prénom qui évoque la "victoire" de son pays dans la guerre contre l'invasion russe et un nom de famille qui veut tout simplement dire "IA" en ukrainien. "Je suis une personne numérique. Cela signifie que le texte que vous entendez n'a pas été lu par une vraie personne. Cela a été créé par l'intelligence artificielle", a déclaré dans sa première vidéo la nouvelle porte-parole, sous les traits d'une jeune femme métisse.

Le service de presse du ministère des Affaires étrangères a précisé que les communiqués seraient "écrits et vérifiés par de vraies personnes". Et de souligner que "l'intelligence artificielle n'aide à générer que la partie visuelle". Les futures déclarations ont vocation à se voir publiées en ligne et mises à disposition des journalistes. Les autorités ukrainiennes glissent que cette IA ne remplacerait pas leur porte-parole officiel, lui bien réel. Ce dernier sera toutefois concentré sur la seule gestion des affaires consulaires.

Le ministère a par ailleurs expliqué avoir mis en place des mesures pour éviter la propagation de fausses déclarations de sa porte-parole, notamment un QR code destiné à prouver l'authenticité des vidéos. Concevoir une porte-parole générée par l'IA doit aussi permettre d'économiser au quotidien "le temps et les ressources du ministère".

L'apparence de Victoria Shi ne sera pas totalement étrangère aux citoyens ukrainiens, puisqu'elle est inspirée de celle d'une chanteuse et influenceuse ukrainienne. Celle-ci se nomme Rosalie Nombre : née à Donetsk, elle a participé à l'édition ukrainienne de l'émission de téléréalité "The Bachelor".