La pilule abortive sur le point d'être interdite aux États-Unis ? Un tribunal doit trancher

Les arguments des parties seront entendus dans un tribunal fédéral à Amarillo, dans le nord du Texas. Le magistrat ultra-conservateur Matthew Kacsmaryk, qui fut juriste pour une organisation chrétienne avant d'être nommé juge fédéral par l'ex-président républicain Donald Trump, pourra ensuite rendre sa décision à tout moment dans ce dossier.

En novembre, une coalition de médecins et de groupes anti-avortement ont transmis une plainte contre l'Agence américaine du médicament. Ils lui reprochent d'avoir autorisé il y a 23 ans la mifépristone (RU 486), une des deux pilules utilisées pour les interruptions médicamenteuses de grossesse.

Selon eux, ce produit chimique serait susceptible de créer des complications. La FDA aurait choisi "la politique plutôt que la science" et aurait "outrepassé ses prérogatives". En attendant l'examen des arguments de fond, les opposants demandent au juge Kacsmaryk de suspendre immédiatement l'autorisation de la mifépristone sur l'ensemble du territoire américain. Or, depuis l'an 2000, plus de 5,6 millions de femmes ont eu recours à cette pilule aux États-Unis, et une infime proportion (moins de 1500) ont eu ensuite des complications sans qu'un lien ne soit établi, d'après la FDA.