La polémique du rejet des eaux usées britanniques dans la Manche prend de l'ampleur

Ces révélations estivales viennent, de toute façon, mettre l'accent sur un phénomène sous-estimé. En effet, pas moins de 400.000 événements de ce type ont été comptabilisés en 2021 par l’Agence de l’environnement. Cette dernière a également indiqué que plus d’1,2 million de déversements avaient eu lieu entre 2016 et 2021 en Angleterre et au Pays de Galles. De quoi faire douter de l'application stricte du cadre légal. Pour ne rien arranger, certains outils permettant de mesurer la quantité d’eaux usées terminant dans la mer seraient défectueux.

Dans un communiqué commun publié jeudi, les députés européens LREM du groupe Renew Stéphanie Yon-Courtin, Pierre Karleskind et Nathalie Loiseau se sont désolés des "pollutions avérées dans les mers de la Manche et du Nord". "Le Royaume-Uni s’est exonéré de ses exigences environnementales en matière de qualité des eaux" depuis sa sortie de l’Union européenne, fustigent-ils. Cela remet "en cause les efforts qui ont été faits par les Européens ces vingt dernières années", soulignent les élus. "On ne peut pas tolérer que l’environnement, l’activité économique de nos pêcheurs et la santé des citoyens soient gravement mis en danger [...]. La Manche et la mer du Nord ne sont pas des dépotoirs", concluent-ils gravement.