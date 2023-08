La Pologne va déployer 10.000 soldats à la frontière avec la Biélorussie

La Pologne, pays membre de l'Otan, a récemment mis en garde contre la menace de provocations de la part du Bélarus et les dangers potentiels posés par le groupe mercenaire russe Wagner, basé dans ce pays. Varsovie accuse aussi Minsk et Moscou d'orchestrer un nouvel afflux de migrants dans l'Union européenne afin de déstabiliser la région. Selon les gardes-frontières polonais, 19.000 migrants ont tenté d'entrer en Pologne depuis le début de l'année, contre 16.000 pendant toute l'année 2022. Rien que le mois dernier, plus de 4000 migrants ont tenté de franchir la frontière.