La première manifestation de l'Antiquité a-t-elle eu lieu à Paris "autour des années 400" ?

Quant à la première lutte sociale, elle est en fait bien plus ancienne. Les premières traces écrites font état d'une grève il y a plus de 3000 ans, environ en -1166 avant notre ère. On est en Égypte, sous le règne de Ramsès III. Et alors que de mauvaises récoltes réduisent les rations alimentaires utilisées en guise de salaire, les ouvriers de la nécropole royale de la vallée des Rois exigent de meilleures conditions de vie. Selon le récit relaté dans ce qu'on appelle désormais le "Papyrus de la Grève", conservé au musée de Turin, les travailleurs "se sont assis derrière le temple mortuaire de Menkhéperrê" en signe de contestation. "Si nous en sommes arrivés à ce point, c'est à cause de la faim et de la soif : il n'y a plus de vêtements, ni d'onguents, ni de poissons, ni de légumes. Écrivez au pharaon, notre bon seigneur, à ce propos, et écrivez au vizir, notre supérieur, pour que les provisions nous soient données !" revendiquaient-ils, selon cet écrit.