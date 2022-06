"La probabilité est très élevée" : l'Unesco redoute un tsunami en Méditerranée

En Méditerranée, les îles grecques de Kos et Samos sont parées à l'éventualité, selon Bernardo Aliaga, expert océanique au bureau de l'Unesco. Alexandrie, en Égypte, a commencé à appliquer le programme de l'Unesco, et Istanbul et Cannes y travaillent, selon lui. "Le principe général est que là où il y a eu un tsunami, il y aura un tsunami ", a reconnu Bernardo Aliaga.

Le passé confirme la théorie de l'expert : le 16 octobre 1979, une vague de trois mètres de haut avait violemment frappé le littoral de Nice. Voitures, bateaux... Ce tsunami avait tout emporté sur son passage, faisant onze morts. Après de longues années d'enquête, des experts avaient révélé que la vague avait été provoquée par l'effondrement du sol sous-marin au large de la côte.