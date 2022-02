La reconnaissance par le Kremlin des séparatistes prorusses en Ukraine, le scénario que les Occidentaux redoutaient

Vladimir Poutine a reconnu ce lundi soir lors d'une déclaration à la télévision russe l'indépendance de deux territoires prorusses du Donbass ukrainien, bassin minier et industriel frontalier de la Russie : les "républiques" autoproclamées de Donetsk et Lougansk. Cette annonce intervient alors que les députés russes avaient voté le 15 février un appel au président russe pour que le Kremlin reconnaisse l'indépendance de ces territoires séparatistes qui affrontent, avec son soutien, l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine depuis huit ans.

Un peu plus tôt dans la journée, Denis Pouchiline et Léonid Passetchnik, les dirigeants de la "République populaire de Donetsk" (DNR) et de celle de Lougansk (LNR) avait demandé à Vladimir Poutine de mettre en place une "coopération en matière de défense". "Le régime ukrainien, allant à l'encontre de ses obligations, a décidé de résoudre (le conflit) par la force", a dit le premier, appelant "au nom du peuple" à la reconnaissance de l'indépendance de son territoire et à un accord Russie-Donetsk, y compris en matière de défense.