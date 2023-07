La relaxe d'un gardien d'école pour avoir tripoté "quelques secondes" les fesses d'une élève indigne l'Italie

La décision de justice a provoqué un tollé, suscitant l'indignation d'associations d'élèves et d'influenceurs. Un gardien d'école qui avait tripoté les fesses d'une élève de 17 ans une dizaine de secondes a été relaxé, ce mercredi 12 juillet, par la justice italienne. Selon le tribunal de Rome, ces attouchements ayant duré "entre cinq et dix secondes", comme l'a dénoncé la victime et reconnu leur auteur, "ne constituent pas un délit".

La "soudaineté de l'action, sans aucune insistance dans l'action de toucher", qui relève "presque de l'effleurement", ne permet pas de "caractériser l'intention libidineuse ou concupiscente généralement requise par le droit pénal", a estimé le tribunal, cité par le quotidien Il Corriere della Sera. Il a donc rejeté les réquisitions du parquet, qui avait demandé trois ans et demi de réclusion contre le gardien, âgé de 66 ans, qui avait reconnu avoir touché l'élève pendant qu'elle montait des escaliers, mais assuré l'avoir fait "en plaisantant".