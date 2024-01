La Royal Navy recherche son "directeur des sous-marins nucléaires" sur LinkedIn

La Royal Navy a publié une annonce tout à fait particulière sur LinkedIn. Sur le réseau professionnel, elle recherche son futur "directeur des sous-marins nucléaires". La marine britannique fait face à une crise de recrutement, affirme la presse britannique ce vendredi.

Il ne s'agit pas d'une blague absurde chère à l'humour britannique. Mais d'une annonce, on ne peut plus sérieuse. La Royal Navy a été contrainte de se tourner vers la plateforme LinkedIn pour recruter un poste-clé, selon les révélations de The Telegraph ce vendredi 6 janvier. Sur le réseau professionnel, la marine britannique affirme rechercher un "vice-amiral" pour prendre en charge le poste de "directeur des sous-marins".

L'artisan de la dissuasion nucléaire

À l'heure actuelle, aucun marin en activité n'est apte à prendre la place de l'actuel directeur des sous-marins, Simon Asquith. C'est pourquoi, la Royal Navy a fait le choix de chercher auprès de la population civile, en se tournant vers le réseau professionnel pour trouver la personne capable de prendre la tête de la dissuasion nucléaire du pays. De quoi attirer les meilleurs profils ? C'est ce qu'espère la marine britannique, qui évoque une rémunération de 150.000 livres sterling par an pour ce poste, soit la coquette somme de 174.338 euros.

Auprès du quotidien britannique, des responsables du ministère de la Défense disent espérer séduire un officier à la retraite ayant commandé un sous-marin au cours de sa carrière. L'annonce pour ce poste à deux étoiles précise d'ailleurs que les candidats doivent être membres de la réserve ou avoir déjà servi dans les forces navales. Il faut dire que la personne sélectionnée aura à charge des "opérations furtives hautement classifiées", des "opérations d'élite" et la responsabilité du programme Trident, le programme nucléaire du Royaume-Uni.

DOCUMENT TF1 : En immersion à bord du Suffren, le nouveau sous-marin d'attaque français Source : JT 20h Semaine

S'il n'est pas rare que la marine recrute par l'intermédiaire de LinkedIn, jamais un poste aussi sensible n'avait été proposé sur cette plateforme, selon la presse britannique. Une première symptomatique d'un problème bien plus large dans le pays. Les forces armées du pays traversent une grave crise de recrutement, qui touche particulièrement la marine. Elle subit un tel effondrement du nombre de nouvelles recrues dans ses rangs que ses effectifs ne couvriraient plus qu'un tiers des besoins. Si bien que la marine a même dû démolir deux frégates en raison du manque d'équipage. De quoi rendre le Royaume-Uni "vulnérable dans une époque de danger croissant", pour reprendre le titre du Telegraph dans son édito ce samedi.