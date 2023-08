La Russie a-t-elle envoyé des troupes à la frontière du Mali et du Niger ?

Voilà pour la forme. Et quid du fond ? Aucune photo disponible en ligne ne confirme la présence d'un "grand contingent militaire" sur place. Et la totalité des publications que nous avons pu analyser diffusent la rumeur à partir de photos sorties de leur contexte. Comme celui qui utilise un cliché d'Associated Press pris en Ukraine au 7 mars 2022 ou un autre qui montre un convoi de véhicules blindés acheté par le Mali et arrivé à Bamako en janvier 2020.

Il n'existe aucune image de blindés russes arrivant au Mali ce week-end, malgré l'attention portée ces derniers jours à cette région. On sait, en revanche, depuis plusieurs mois que Wagner est présent sur place, Prigojine l'ayant reconnu en avril dernier, après des mois de déni.