La Russie a-t-elle les moyens de priver l'Europe d'Internet en visant les câbles sous-marins ?

L'Europe, un territoire vulnérable ?

Contrairement à ce que certains discours pourraient laisser supposer, le risque causé par des ruptures de câbles se révèle assez faible en Europe. Non qu'il soit particulièrement plus difficile de sectionner le matériel installé dans les eaux du continent, mais parce que les conséquences seraient moins palpables que dans des territoires plus isolés. "L'Europe dispose de plusieurs points d'accès et de connexions dans une multitude de directions", explique à TF1info la chercheuse Camille Morel, membre de l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Lyon 3. "La coupure d'un câble, pas de doute possible, n'aurait pas de conséquence significative", assure cette spécialiste. Il s'agirait surtout d'un "acte symbolique, synonyme d'atteinte à la souveraineté". Pour autant, "on sait que techniquement, ce sera très bien géré".

En revanche, "c'est lorsque ça devient simultané que tout se complique", notamment car "tous les câbles ne se valent pas". Ils présentent des "capacités différentes et couvrent des dessertes plus ou moins stratégiques". Pour que la Russie s'en prenne de manière effective au réseau Internet européen, il serait ainsi nécessaire de viser non pas un, mais une multitude de câbles. Et ce simultanément, puisque des redirections sont effectuées automatiquement en cas d'incident. Il faut ici garder à l'esprit qu'il s'agit d'un réseau interconnecté : contrairement aux pipelines qui nous approvisionnent en hydrocarbures, les câbles sous-marins forment un maillage très dense qu'il est difficile de bloquer ou d'entraver.