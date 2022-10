La Russie accuse l'Ukraine d'en préparer une : qu'est-ce qu'une "bombe sale" ?

En utilisant le terme de "bombe sale", le ministre russe réactive une peur récurrente depuis le début de l'ère nucléaire, et plus encore depuis les attaques du 11 septembre 2001. Les groupes terroristes, au contraire d'un certain nombre d'États, n'ont pas accès aux technologies d'enrichissement de l'uranium qui permettraient de fabriquer une bombe atomique. Ils pourraient en revanche se procurer clandestinement des matières radioactives, par exemple en mettant la main sur des déchets nucléaires, qui sont au cœur du principe d'une "bombe sale".