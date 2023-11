La Russie acte la révocation de sa ratification du traité interdisant les essais nucléaires

Une nouvelle tentative d'intimidation russe, en pleine guerre en Ukraine ? Moscou a révoqué jeudi sa ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) après la signature d'une loi par Vladimir Poutine, sur fond de conflit contre son voisin ukrainien et de crise avec les Occidentaux. Une menace brandie depuis quelques semaines, en réponse aux États-Unis qui font partie de ces pays qui n'ont quant à eux jamais ratifié le texte.

Ouvert à la signature en 1996, ce traité qui interdit toute explosion nucléaire a été ratifié par 178 États et signé par 186. Mais il n'est cependant jamais entré en vigueur, car il n'a été jusqu'à présent pas été ratifié par l'ensemble des 44 États qui détenaient des installations nucléaires au moment de sa création. Huit d'entre eux n'ont pas encore sauté le pas : les États-Unis donc, mais aussi la Chine, l'Égypte, l'Iran et Israël parmi les signataires, ainsi que Corée du Nord, Pakistan et Inde parmi les non signataires.