La Russie fait état de "signaux positifs" après la visite de Macron en Ukraine

La désescalade enclenchée ? Après plusieurs jours à couteaux tirés entre la Russie et l'Ukraine, l'heure est à l'apaisement entre les différentes chancelleries. Le Kremlin a fait état mercredi de premiers "signaux positifs" concernant le règlement du conflit entre Kiev et des séparatistes prorusses, notamment grâce à la visite du président français Emmanuel Macron. Même état d'esprit à Kiev, où en constate de "vraies chances" de désescalade.

"Il y a eu des signaux positifs quant à la décision de l'Ukraine d'agir uniquement sur la base des accords de Minsk, c'est un plus", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Avant de tempérer : "Mais nous n'avons pas entendu le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky dire qu'il était prêt à s'en occuper rapidement". Dmitri Peskov réagissait aux propos du président Zelensky, qui a reçu la veille son homologue français. Cette visite faisait suite aux négociations lundi entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sur la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine et la guerre dans l'Est du pays.