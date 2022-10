La Russie "n'a pas pour objectif de détruire l'Ukraine", assure Vladimir Poutine

Pour Vladimir Poutine, la Russie fait "tout comme il faut" en Ukraine, où elle mène une offensive depuis près de huit mois. À l'occasion, ce vendredi 14 octobre, d'une conférence de presse à la sortie d'un sommet régional à Astana, au Kazakhstan, le président russe a enchaîné les déclarations à propos de son "offensive spéciale", assurant ne pas avoir "pour objectif de détruire l'Ukraine".

Le chef du Kremlin a assuré ne pas prévoir, "dans l'immédiat", de "frappes massives" sur l'Ukraine. "Actuellement, il y a d'autres objectifs. Pour l'instant, après on verra", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas agréable ce qui se passe maintenant, mais [si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine le 24 février, ndlr], on aurait été dans la même situation un peu plus tard, juste les conditions auraient été plus mauvaises pour nous. Donc, nous faisons tout comme il faut", a poursuivi le président russe.