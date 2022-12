Menace sur le pétrole russe, pas de répit pour les combats... Le point sur la situation en Ukraine

La Russie prive les pays qui plafonnent. Tous les pays qui plafonnent les prix du pétrole russe en seront entièrement privés à partir du 1er février. C’est la réponse du Kremlin au système de plafonnement fixé début décembre à 60 dollars par baril par les 27 de l’Union européenne, le G7 et l'Australie. Vladimir Poutine a signé le décret ce 27 décembre. "La livraison de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales étrangères et autres particuliers est interdite" si ceux-ci utilisent le prix plafond, et ce “jusqu’au 1er juillet 2023”, indique ce dernier. Dans les faits, seul le pétrole vendu par la Russie à un prix égal ou inférieur à 60 dollars peut continuer à être livré. En 2021, la Russie était le deuxième fournisseur d'or noir aux pays de l'Union européenne, et le 2e plus gros exportateur au monde.