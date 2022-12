La Russie va continuer à développer son potentiel militaire, y compris nucléaire, annonce Poutine

Parmi les quelques annonces du Kremlin, figure aussi la militarisation des ports de deux villes occupées dans le sud de l'Ukraine : Marioupol et Berdiansk. "Les ports de Berdiansk et de Marioupol fonctionnent pleinement. Nous prévoyons d'y déployer des bases pour les navires de soutien, les services de secours d'urgence et les unités de réparation navale de la marine", a déclaré le ministre de la Défense.

Les grandes lignes de ces annonces et le ton employé ont été anticipés par l'Institute for the Study of War qui, dans sa dernière analyse publiée le 20 décembre, souligne que "Poutine prépare la Russie pour une longue guerre" et "pose probablement les conditions d'une mobilisation supplémentaire". Ce discours martial intervient le même jour que la venue de Volodymyr Zelensky à Washington, une première visite hors de l'Ukraine depuis l'invasion russe, le 24 février dernier.