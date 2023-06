La Slovénie va-t-elle rembourser toutes les amendes émises pendant le Covid-19 ?

Le texte, qui doit encore être soumis à approbation de l’Assemblée nationale, prévoit également l’arrêt des poursuites pour les délits commis dans le cadre des mesures sanitaires et leur suppression du casier judiciaire. Une faveur qui ne concernera pas les poursuites et amendes pour les actes de violences, a précisé la ministre de la Justice : "Nous ne rendrons pas les amendes aux auteurs et nous n'arrêterons pas les procédures liées aux violences, car c'est toujours inacceptable".

Les pénalités infligées pendant la pandémie et qui sont à restituer atteignent une somme conséquente. Le gouvernement slovène parle ainsi de "62.000 procédures pénales engagées" et des pénalités s’élevant à 5,7 millions d’euros. "Environ 30% de ces amendes (…) ont déjà été volontairement payées ou récupérées, tandis qu'environ 70% de toutes les amendes infligées" étaient encore en attente, au moment de l’approbation du projet de loi. La somme précise qui sera restituée n'est pas connue, le total de 5,7 millions d'euros incluant les amendes infligées pour des faits de violences.