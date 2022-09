La tension ne retombe pas à Jérusalem : des centaines de blessés ce lundi, le Mur des lamentations évacué

Ces affrontements très violents - les plus graves depuis 2017 - surviennent dans un contexte déjà très tendu. Vendredi, lors de la dernière grande prière avant la fin du mois de ramadan, l'Esplanade des Mosquées avait déjà été le théâtre de heurts entre Palestiniens et police israélienne, faisant plus de 180 blessés.

Samedi et dimanche, des violences ont continué entre Palestiniens et policiers israéliens dans d'autres secteurs de Jérusalem-Est, faisant au total plus d'une centaine de Palestiniens blessés, selon le Croissant rouge palestinien.