La variole du singe peut être éradiquée aux États-Unis, assure la Maison Blanche

La ville de New York (près de 800 cas), a protesté contre le manque de vaccins et un élu démocrate à la Chambre des représentants, Adam Schiff, a jugé que le gouvernement fédéral n'était "pas à la hauteur de la réponse nécessaire". "Quand nous avons commencé il y a deux mois, nous avions un stock limité de vaccins", a répondu Ashish Jha, "mais nous en avons obtenu plus que n'importe quel autre pays. Maintenant, nous en avons plus de 300.000".

Des "centaines de milliers" de doses qui seront distribuées "dans les prochains jours et semaines", a-t-il poursuivi, en faisant référence à près de 800.000 doses de vaccin Jynneos, bloquées au Danemark en attendant une inspection de l'Agence américaine des médicaments (FDA).