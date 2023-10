"Je m'excuse pour mes propos passés" : attention à cette fausse vidéo de Bella Hadid soutenant Israël

Elle a longtemps attendu pour "trouver les mots idéaux". Et voilà qu'elle les regretterait. Après avoir publié un très long texte au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas ce vendredi 27 octobre, la mannequin Bella Hadid serait revenue sur son message. Dans une vidéo vue plus de 28 millions de fois, on entend la jeune femme née d'un père palestinien et d'une mère néerlandaise s'excuser pour ses "propos passés" et soutenir Israël. Sauf qu'il s'agit d'un contenu manipulé.