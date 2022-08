"Lâchez tout et retournez à l’intérieur" : la frayeur d'un cosmonaute de l'ISS en pleine sortie dans l'espace

Plus de peur que de mal. Mercredi, une sortie spatiale russe a été brutalement interrompue à cause d'un problème de batterie sur la combinaison de l'un des deux cosmonautes qui y participaient. Les agences spatiales américaine et russe se sont montrées rassurantes, affirmant qu'il n'avait à aucun moment été en danger.

"Lâchez tout et commencez à retourner à l'intérieur" de la Station spatiale internationale (ISS), a-t-il été ordonné au cosmonaute Oleg Artemiev, plus de deux heures après le début de la sortie spatiale. Il venait de s'inquiéter d'anomalies dans les données lui indiquant la tension de sa combinaison spatiale.