Lafarge va payer 778 millions de dollars pour avoir financé des organisations terroristes

Le groupe industriel est également inculpé en France pour "complicité de crimes contre l'humanité". Il est soupçonné d'avoir versé en 2013 et 2014, via sa filiale syrienne, plusieurs millions d'euros à des factions terroristes, dont le groupe État islamique (EI), ainsi qu'à des intermédiaires, afin de maintenir l'activité de la cimenterie syrienne de Jalabiya. L'enquête des autorités françaises, à laquelle Lafarge dit "coopérer pleinement", a évalué que ces versements auraient atteint entre 4,8 et 10 millions d'euros pour le seul groupe État Islamique.