Lait pour bébé : tout comprendre à la pénurie qui frappe les États-Unis

Cette crise est révélatrice d'un problème de concentration à l'extrême sur toute la chaîne alimentaire. Trois entreprises américaines contrôlent 95% de toutes les ventes de lait infantile, et plus largement, les États-Unis produisent 98% du lait maternisé qu'ils consomment. La FDA interdit la plupart des laits infantiles dont ceux produits en Europe, pour des normes d'étiquetage et d'emballage. Cette concentration a permis aux entreprises américaines de pouvoir fixer entre elles les prix sur le lait infantile, d'où l'envolée des prix. Les vendeurs en ligne ont d'ailleurs doublé, voire triplé leurs prix.

"Ce n'est pas gênant quand il s'agit de soda ou de chips. Mais c'est grave quand on parle de biens essentiels comme le lait" souligne Amanda Starbuck, directrice de recherches chez Food & Water watch, une ONG militant notamment pour une alimentation sûre.