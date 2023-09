L'Italie exige des migrants déboutés du droit d'asile 5000 euros pour éviter la rétention

Ce décret paraît quelques jours seulement après l'annonce du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni de son intention de porter à 18 mois la durée maximale de rétention des demandeurs déboutés, contre 40 jours renouvelables actuellement (138 jours maximum). L'exécutif espère ainsi dissuader les départs d'Afrique du Nord et éviter que les autorités italiennes soient légalement contraintes de relâcher des étrangers qui doivent être reconduits à la frontière au cas où la procédure d'expulsion n'ait pas abouti dans le délai imparti.

Depuis le 11 septembre, l'Italie a enregistré plus de 15.000 arrivées de migrants partis des côtes nord-africaines vers ses côtes, débarquant pour la plupart sur l'île de Lampedusa, dont les structures d'accueil ont été débordées. Depuis le début de l'année, leur nombre est de près de 130.000, contre 68.200 en 2022 sur la même période, selon le ministère de l'Intérieur.

Les migrants arrivés ces derniers jours à Lampedusa ont quasiment tous été transférés en Sicile ou sur le continent et ils n'étaient plus qu'une centaine vendredi dans le centre d'accueil de l'île, qui peut en accueillir 400. Le vent et une mer formée devraient empêcher ou nettement freiner les départs depuis la Tunisie et la Libye au cours du week-end.