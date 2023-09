VIDÉO - Migrants à Lampedusa : Macron défend un "devoir de solidarité européenne"

"Il faut pouvoir le faire très efficacement en Européens, avec des règles communes. Nous agirons comme on l'a toujours fait, avec rigueur mais humanité", a encore promis Emmanuel Macron, qui a au passage glissé que "les approches strictement nationalistes ont leurs limites", une critique probablement destinée sans la nommer à la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, à la tête d'une coalition de droite et d'extrême droite. "Quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne", a-t-il fait remarquer.