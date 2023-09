Lampedusa : sur LCI, le Haut Commissaire aux réfugiés de l'ONU appelle à "plus de solidarité européenne"

Face à une situation "sans précédent" à Lampedusa, l'Europe doit se mettre d'accord. C'est le message adressé samedi par Filippo Grandi, Haut Commissaire aux réfugiés de l'ONU, aux pays membres de l'UE.

Confronté à un afflux record de migrants, "le gouvernement italien est train de faire de son mieux pour dégager l'île de Lampedusa et transporter les gens vers d'autres centres, mais c'est une opération complexe et difficile qui demande un appui international", prévient le responsable, invité de Darius Rochebin sur LCI.

"Chaque fois que nous avons aux frontières de l'Europe une crise de ce type, tout le monde crie à l'urgence. Mais il faut trouver des solutions réelles et ne pas politiser le problème", estime Filippo Grandi. "Et surtout, il faut trouver un système d'asile et d'immigration prévisible, partagé par tous les pays européens."